Новости

13 мая, 16:15

Город

Профориентацию до конца года пройдут 35 тыс московских старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве 35 тысяч учеников 10-х и 11-х классов пройдут профориентацию до конца 2026 года, сообщила заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева.

По ее словам, Московская служба занятости уже несколько лет занимается профориентацией девятиклассников, а в этом году она запустила новый масштабный проект, посвященный профориентации школьников 10-х и 11-х классов.

Дурнева пояснила, что проект стартовал в пилотном режиме в начале года. На сегодняшний день профориентацию уже прошли более 8 тысяч старшеклассников, а до конца июня их число увеличится до 15 тысяч.

Глава службы отметила, что, согласно полученной обратной связи, практически 100% участников, прошедших профориентацию, оценивают этот опыт как полезный. После профтестирования ребята общаются с индивидуальным карьерным консультантом и карьерным наставником.

"Следующий, очень важный этап – это общение с московскими вузами. В нашем проекте сейчас больше 50 партнеров – московских вузов, и это вузы первой линейки. У нас часто присутствуют не только взрослые сотрудники университетов, но и бывшие студенты, и сегодняшние студенты последних курсов, которые хотят рассказать о своем университете", – рассказала Дурнева.

Она уточнила, что на завершающем этапе проводится тренинг, где участникам рассказывают, какими инструментами следует пользоваться для выстраивания своего дальнейшего карьерного маршрута.

Ранее сообщалось, что учащиеся предпрофессиональных медиаклассов могут пройти практику в кинопарке "Москино". Там ребята знакомятся со всеми этапами создания медиаконтента. У них есть возможность узнать, как снимать видео, брать интервью, монтировать продукт.

