13 мая, 10:09

Общество

Более 8 тыс столичных школьников стали участниками проекта "В центре науки"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 8 тысяч столичных школьников приняли участие в проекте "В центре науки" в этом учебном году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект направлен на популяризацию научной деятельности среди учащихся. Старшеклассники несколько месяцев проводили исследования по биологии, экологии, географии, химии, физике и математике.

"В рамках проекта школьники защитили более 400 научных работ. В дальнейшем их результаты могут быть внедрены в городскую среду, образовательную практику и столичное здравоохранение", – заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Для создания проектов ребята ходили на мастер-классы и фестивали, проводили эксперименты в лабораториях, получали советы от наставников и экспертов из лучших вузов. В их числе Центральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Сколковский институт науки и технологий.

Например, Виталий Титов из Бауманской инженерной школы № 1580 рассказал о подходах к созданию устройства, которое генерирует числа, основываясь на квантовых эффектах. Это важно для обеспечения безопасности.

Учащаяся школы № 947 Анастасия Левченко исследовала действие генетики на биологические часы человека, выясняя, почему кому-то удобно работать утром, а кому-то – вечером. Это может быть полезно для составления распорядка дня.

Ученица школы № 1514 Екатерина Кабалевская изучала влияние настроения на восприятие информации. Она узнала, что человеку в хорошем расположении духа легче поверить во что-то сомнительное. Ее исследование поможет защитить граждан от дезинформации.

Ученик школы № 1558 имени Росалии де Кастро Артем Реутский узнал, как гибрид ржи и пшеницы озимая тритикале ведет себя при засолении почвы. Это будет полезно фермерам.

Алексей Валадов из школы № 962 рассказал о фильтре для очистки воды, состоящем из хитина и панцирей ракообразных. Такой материал поможет эффективно очищать воду от микропластика.

Тем временем научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию. В этом году в мероприятиях приняли участие порядка 50 тысяч человек. Из них 27 тысяч дошли до заключительного этапа, а больше 6 тысяч стали победителями и призерами.

образованиеобществогород

