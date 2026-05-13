Остеопат Симкин: самокат может усилить асимметрию в теле ребенка

Самокат может усилить уже существующие асимметрию в теле и нарушение баланса ребенка. Однако само по себе средство передвижения не вызывает проблем с опорно‑двигательной системой, заявил "Газете.ру" остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Он пояснил, что если у ребенка нет выраженных перекосов в теле и нагрузка распределяется равномерно, то он обычно легко меняет опорную ногу и может отталкиваться поочередно двумя ногами. Однако если у ребенка уже есть дисбаланс, то ему удобнее толкаться только одной ногой. При этом нога, которой он отталкивается, становится сильнее другой. Таким образом усиливается перекос таза, а при склонности к нарушениям осанки нагрузка на позвоночник становится еще более неравномерной.

При этом, как отметил специалист, в настоящее время нет точных исследований, которые подтверждали бы, что самокат вызывает асимметрию мышц, разную длину ног или нарушения осанки. Более того, при симметричном использовании обычные механические самокаты полезны для тренировки мышц и общего физического развития.

Риски, заметил остеопат, чаще связаны не с самокатом, а с исходным состоянием ребенка – например, если ранее были травмы опорно-двигательного аппарата. После них в тканях могут быть участки напряжения, которые тянут на себя окружающие ткани, усиливая общий перекос в теле.

"В ответ организм перераспределяет нагрузку, и возникает компенсаторное напряжение мышц – часто уже в другой области, не там, где была изначальная травма. Именно эти зоны чаще всего и начинают испытывать перегрузку и болеть, порой – спустя годы от момента травмы", – подчеркнул Симкин.

Он отметил, что тревожным сигналом для родителей является ситуация, когда ребенок постоянно толкается только одной ногой и не может или не хочет ее менять. В таком случае, подчеркнул врач, стоит не просто ограничить самокат, а обратиться к специалисту, например к остеопату.

Ранее врач-остеопат Владимир Фролов рассказал, что отсутствие правильно организованной зоны для учебы ребенка может привести к развитию у него проблем со здоровьем. Оптимально, чтобы школьник сидел на стуле в "позе фараона". По его словам, в таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов.