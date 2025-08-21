Остеопат Фролов: "поза фараона" оптимальна для школьника

Фото: 123RF/dolgachov

Отсутствие правильно организованной зоны для учебы ребенка может привести к развитию у него проблем со здоровьем. Оптимально, чтобы школьник сидел на стуле в "позе фараона", рассказал в беседе с Москвой 24 врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов.

"При таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов. Важно, чтобы позвоночник также сохранял вертикальное положение, а предплечья могли свободно, без напряжения, лежать на столе", – отметил он.

Как объяснил специалист, длительное пребывание в согнутом или искривленном положении способно спровоцировать нарушения осанки, пищеварения и дыхания. Если организм будет недополучать кислород, то это скажется на высших структурах головного мозга.

По словам врача, расстояние от глаз до текста должно составлять около 30–35 сантиметров. Он рекомендовал приучать ребенка к правильному положению за столом как можно раньше.

По данным опроса, результатами которого поделилась "Газета.ру", только 36% детей делают уроки за столом в собственной комнате. 27% школьников учатся за столом в общем помещении. В этих случаях место используется только для учебы. Однако 24% детей занимаются за общим столом, где едят, играют и работают другие члены семьи, а у 5% стационарное место вовсе отсутствует.

Ранее врач-педиатр Елена Мескина рассказала, что ношение тугой школьной формы может привести к возникновению у ребенка камней в почках.

По ее словам, при выборе одежды для школьника следует в первую очередь обратить внимание на материал. Ткань обязательно должна быть натуральной, например шерсть или хлопок, которые позволяют коже дышать и отводят влагу от тела.