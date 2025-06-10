Врач Фролов: неправильная осанка может привести к депрессии

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При неправильной осанке нарушается синтез гормонов счастья, на фоне чего может развиться депрессия. Об этом Москве 24 рассказал врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов.

Он отметил, что к нарушению осанки приводит неправильная работа стоп. Из-за этого возникает повышенная нагрузка на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

"В итоге развиваются остеоартрозы, проблемы с суставами и позвоночником. Более того, может возникать головная боль", – объяснил эксперт.





Владимир Фролов врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации К тому же, когда у человека меняется осанка в связи с неправильной работой стоп, в теле возникает хронический очаг боли. Из-за него нарушается обмен веществ в центральной нервной системе, что ухудшает синтез гормона счастья – серотонина. На этом фоне может развиться невротическая депрессия.

Врач добавил, что при нарушениях осанки возникают проблемы с дыханием и движением легких. Все это ухудшает газообмен и провоцирует дефицит кислорода.

"Наиболее чувствительна к нехватке кислорода кора головного мозга, поэтому могут усугубиться эмоционально аффективные расстройства", – заключил Фролов.

Ранее спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев рассказал о пользе ходьбы босиком. По его словам, это занятие улучшает осанку, а также оздоравливает организм за счет активизации расположенных на стопах точек.

