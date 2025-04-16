Ортопед Терновой назвал два способа избежать боли в спине при сидячей работе

16 апреля, 16:19Общество
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Небольшие перерывы на ходьбу в течение каждого часа и периодическая работа стоя помогут офисным сотрудникам избежать боли в спине. Об этом Москве 24 рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.
По его словам, сидячая работа опасна прежде всего тем, что приводит к повреждению суставов: в них должен происходить обмен веществ, а это возможно только во время движения, пояснил эксперт.
Кроме того, такой режим работы увеличивает риск ожирения: офисные сотрудники, как правило, расходуют мало энергии, но при этом могут потреблять много калорий в течение дня. Особенно это актуально для тех, кто имеет привычку ставить рядом с собой блюдо с орехами или конфетами, отметил врач.
Чтобы избежать проблем, важно как можно чаще двигаться. Например, взять за привычку каждый час делать перерыв и просто ходить по офису в течение 10–15 минут, посоветовал Терновой.
Если позволяют условия, хорошо будет также периодически работать стоя – например, со специальной стойкой для компьютера.
"Еще можно компенсировать сидячий образ жизни занятиями вечером на велотренажере. Но самое лучшее для здоровья позвоночника – это плавание", – отметил специалист.
При этом Терновой предупредил, что, если боли в спине уже появились, нужно идти к врачу, так как причиной симптомов могут быть не только первичные последствия офисной работы, но и более серьезные проблемы.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал о полезных продуктах для офисных работников. Например, он посоветовал есть рыбу. Она содержит большое количество омеги-3, что благоприятно влияет на клетки, сосуды и снижает риск воспаления суставов.