Диетолог назвал полезные для офисных работников продукты

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Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев в разговоре с Москвой 24 посоветовал офисным работникам есть морскую рыбу для профилактики артрита и артроза.
В офисе люди большую часть времени находятся в статичном положении, из-за чего у них не работают суставы и возникают застойные явления, говорит специалист.
"Застои приводят к заболеваниям суставов, к воспалениям – артритам и разрушению – артрозам. В профилактике этих заболеваний поможет морская рыба", – рассказал диетолог в интервью программе "Доктор 24".
По словам Жиляева, при употреблении морской рыбы за счет омеги-3 синовиальная жидкость, которая находится между суставными поверхностями, обновляется, таким образом снижается риск воспалительных заболеваний суставов. Диетолог рекомендует есть такую рыбу 2 раза в неделю: тогда дополнительный источник омеги-3 в виде добавок не понадобится.
"Так как человек находится в сидячем положении большую часть времени, в легких возникают застойные явления. И здесь нам помогут продукты с высоким содержанием витамина А, который помогает клеточной ткани обновляться. Это тыква, морковь, зелень", – советует специалист.
У офисных работников, которые проводят много времени за компьютером, возрастает нагрузка на зрение, возникает близорукость, появляется риск образования молекулярной дистрофии, то есть ухудшается состояние глаза, говорит эксперт. Чтобы предотвратить это заболевание, диетолог советует есть шпинат.
"Шпинат содержит лютеин и зеаксантин. Эти два вещества накапливаются в сетчатке глаза и, как показали работы института глаза в США, снижают риск развития возрастной макулярной дистрофии", – объясняет Жиляев.
Полезным напитком для офисных работников будет какао, говорит эксперт. "Ведь в офисах люди испытывают огромное количество умственной нагрузки, нервная система напрягается. В этом напитке содержится большое количество магния, который улучшает работу нервной системы, стабилизирует процессы напряжения и расслабления мышц и помогает расслабиться. Можно пить 1–2 раза в день", – заключил специалист.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для разжижения крови нужно есть продукты с большим содержанием витамина С и омеги-3. Специалист рекомендовала пить настой шиповника и томатный сок. Полезными также будут жирная рыба и растительные масла, сказала эксперт.
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