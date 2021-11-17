Диетолог назвала продукты, которые разжижают кровь

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что для разжижения крови нужно есть продукты с большим содержанием витамина С и омеги-3.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин C – это, например, настой шиповника. Он очень хорошо способствует разжижению крови, поэтому его часто дают в кардиологических отделениях больниц. Еще томатный сок, который часто дают на борту самолета, потому что, особенно когда долгий перелет, могут образовываться тромбы.

При этом нет разницы, какой томатный сок пить: подойдет и свежеприготовленный, и магазинный, но главное, чтобы он был без соли, говорит Соломатина.

"Разжижают хорошо кровь растительные масла, поэтому и семечки тоже можно есть для этого. Жирная рыба, которая содержит омегу-3, льняное масло", – уточнила Соломатина. Также можно включить в рацион больше кураги и инжира, заключила эксперт.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Николай Талов рассказал, что тромбозы являются одним из самых опасных последствий COVID-19. По словам эксперта, при заболевании коронавирусом в крови патологически активируются все механизмы и запускается процесс тромбообразования, что может привести к смерти пациента даже по окончании острой фазы инфекции.

