Диетолог рассказала, что нужно есть при варикозе

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что при варикозном расширении вен нужно есть больше продуктов, в которых содержится витамин C. По словам специалиста, он важен для поддержания здоровья сосудистой стенки.
При этом от сладкого и соленого специалист советует отказаться. По словам Кругловой, стандартная норма соли – это 5-6 граммов в день. Чтобы не выйти за рамки, диетолог советует не солить пищу при приготовлении, а досаливать ее в течение дня во время еды.
"Важно исключить либо снизить количество тех продуктов, которые содержат соль. Это колбасные изделия, сыр, соусы промышленного выпуска", – объясняет специалист.
Избыток сладкого также негативно влияет на сосудистую стенку, поясняет эксперт. Специалист напоминает, что норма добавленного сахара для взрослого человека – около 30 граммов в день.
"Сахар, который мы сами добавляли, мы можем посчитать. В чайной ложке содержится 5 граммов сахара. В промышленных продуктах тоже иногда указывается, сколько в них сахара и сахарозы, – это и есть тот добавленный сахар, который важно учитывать", – говорит Круглова.
Ранее врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты могут привести к развитию опасных заболеваний после 45 лет. В частности, по ее словам, из рациона следует исключить простые углеводы – сахар. Из-за него у людей старше 45 лет может развиться сахарный диабет, атеросклероз, случиться инсульт. Кроме того, болезнь Альцгеймера и ишемическая болезнь сердца, предупредила Петрова.
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