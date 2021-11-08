Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:49

Диетолог рассказала, что нужно есть при варикозе

общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/NatashaBreen

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что при варикозном расширении вен нужно есть больше продуктов, в которых содержится витамин C. По словам специалиста, он важен для поддержания здоровья сосудистой стенки.

В квашеной капусте хорошо сохраняется витамин С. Еще он есть в цитрусовых, яблоках, различных напитках из ягод, например из брусники, клюквы. Тем более если они не подвергаются термическому воздействию, а просто отжимается сок.
Наталья Круглова
врач-диетолог

При этом от сладкого и соленого специалист советует отказаться. По словам Кругловой, стандартная норма соли – это 5-6 граммов в день. Чтобы не выйти за рамки, диетолог советует не солить пищу при приготовлении, а досаливать ее в течение дня во время еды.

"Важно исключить либо снизить количество тех продуктов, которые содержат соль. Это колбасные изделия, сыр, соусы промышленного выпуска", – объясняет специалист.

Избыток сладкого также негативно влияет на сосудистую стенку, поясняет эксперт. Специалист напоминает, что норма добавленного сахара для взрослого человека – около 30 граммов в день.

"Сахар, который мы сами добавляли, мы можем посчитать. В чайной ложке содержится 5 граммов сахара. В промышленных продуктах тоже иногда указывается, сколько в них сахара и сахарозы, – это и есть тот добавленный сахар, который важно учитывать", – говорит Круглова.

Ранее врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты могут привести к развитию опасных заболеваний после 45 лет. В частности, по ее словам, из рациона следует исключить простые углеводы – сахар. Из-за него у людей старше 45 лет может развиться сахарный диабет, атеросклероз, случиться инсульт. Кроме того, болезнь Альцгеймера и ишемическая болезнь сердца, предупредила Петрова.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать