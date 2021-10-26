Эксперт рассказал о пользе средиземноморской диеты для профилактики инсульта

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Средиземноморская диета способствует профилактике инсульта и различных сердечно-сосудистых расстройств, заявил главный внештатный невролог столичного Депздрава Николай Шамалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, способно ли снизить риск инсульта употребление помидоров, специалист отметил, что богатая этим продуктом средиземноморская кухня оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

"Средиземноморская так называемая диета значительно снижает риски развития сердечно-сосудистой патологии, в том числе и инсульта. Томаты входят в различные салаты или в какие-то блюда средиземноморской кухни", – рассказал Шамалов.

Ранее врачи назвали способы распознать по внешним признакам разные типы инсульта. Ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку можно узнать по проблемам с координацией движения, речью и памятью.

Кроме того, для такого заболевания характерны снижение концентрации внимания и сильная усталость.