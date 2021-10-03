Врачи назвали основные симптомы трех типов инсульта

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Врачи назвали способы распознать по внешним признакам разные типы инсульта. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку можно узнать по проблемам с координацией движения, речью и памятью. Кроме того, для такого заболевания характерны снижение концентрации внимания и сильная усталость.

Геморрагическому инсульту присущи внезапная сильная головная боль и болезненные ощущения в области шеи. Кроме того, симптомы могут сопровождаться рвотой. Данный вид инсульта чаще встречается среди людей 45 – 70 лет.

Японский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима ранее рассказал о продукте, который снижает риск появления онкозаболеваний и развития инсульта. Для профилактики эксперт посоветовал пить зеленый чай.