Японский ученый назвал продукт, снижающий риски рака и инсульта

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Японский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал о продукте, который снижает риски появления у человека рака и инсульта. Об этом пишет издание Nihon Keizai.
Как объяснил эксперт, речь идет о зеленом чае. По его словам, в последние годы количество исследований данного продукта значительно увеличилось.
"Потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт", – привел итоги исследований Фукусима.
Он пояснил, что в зеленом чае в большом количестве содержатся катехины. Указанные вещества увеличивают активность ферментов, задействованных в расщеплении и расходовании жира.
"Они обладают сильным антиоксидантным действием", – рассказал ученый.
Кроме того, катехины и теанин уменьшают шансы заразиться вирусом гриппа. При этом чай необходимо употреблять на протяжении пяти месяцев, уточнил Фукусима.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление кукурузы способствует улучшению пищеварения. Кроме того, кукуруза уменьшает риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2-го типа и рака.
"Доктор 24": чай
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