Врач рассказал о продуктах, укрепляющих иммунитет осенью

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Врач-терапевт сети клиник "Атлас" Кирилл Белан рассказал, что для укрепления иммунитета в осенний период организму необходимы грибы, ячмень и овес, сообщает "Газета.ру".

"Эти продукты богаты бета-глюканами – молекулами, которые обладают иммуномодулирующим эффектом", – объяснил Белан.

По словам врача, эти продукты стимулируют лейкоциты, а бета-глюканы поддерживают иммунитет, оказывают положительное влияние на уровень липидов и сахара в крови, а также повышают активность антиоксидантных ферментов.

Кроме того, эксперт уточнил, что для укрепления Т-клеточного иммунитета важно употреблять продукты с большим содержанием цинка.

"Цинк способствует переходу Т-лимфоцитов в активную форму, контролирует активность Т-хелперов и натуральных киллеров. Способствует повышению защитных свойств слизистых оболочек, то есть нашего барьера против микроорганизмов", – заключил специалист.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что наиболее эффективной защитой иммунитета в осенний сезон являются прививки, в том числе от гриппа и коронавируса.

