Врач назвал три способа укрепить иммунитет

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С наступлением холодов увеличиваются шансы заболеть, однако, чтобы этого избежать, существуют три способа укрепить иммунитет. О них в беседе с радио Sputnik рассказал врач-терапевт и блогер Филипп Кузьменко.

По его словам, наиболее эффективной защитой иммунитета являются прививки, в том числе от гриппа и коронавируса.

"Главная рекомендация – смело идите и делайте прививки. Вакцинация – это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена", – объяснил он.

Помочь организму бороться с различными инфекциями могут и некоторые продукты, богатые витаминами, например фрукты, содержащие витамин C. Также можно пить чай с медом, лимоном и имбирем.

Последнее, чего коснулся Кузьменко, – регулярные прогулки. В день человек должен проходить минимум пять тысяч шагов, в противном случае иммунитет может испортиться, заключил врач. Он также посоветовал не общаться с больными людьми и мыть руки перед тем, как коснуться лица или поесть.

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