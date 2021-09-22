Врач рассказал, что означает ломота суставов при смене погоды

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Ломота суставов при смене погоды может быть признаком нехватки элементов и коллагена в организме, рассказал невролог, кардиолог Павел Хорошев. Об этом сообщает "Звезда".
По его словам, если человек замечает, что у него регулярно при температурных перепадах "крутит суставы", нужно обратиться к врачу.
"Иногда имеет смысл призадуматься, если болят колени, если происходит однозначно всякий раз при смене погоды, – это может говорить о том, что у человека не хватает витаминов и коллагена", – указал Хорошев.
Врач подчеркнул, что при таких состояниях нужно употреблять биологические добавки с коллагеном и минералами.
Кардиолог добавил, что около 40% людей испытывают недомогание в период смены погоды. Хорошев уточнил, что это связано с доставшимися от предков рецепторами, которые могут улавливать изменение давления.
Специалист посоветовал правильно питаться, употреблять достаточное количество жидкости, соблюдать режим и гулять на свежем воздухе.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как можно улучшить свое состояние в осенний период. По словам специалиста, россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать головные боли, а также страдать от частого повышения давления. Эксперт отметила, что это связано со спазмом сосудов из-за похолодания. Маршинцева посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.
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