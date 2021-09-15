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Общество

09:11

Аналитики выяснили, как осень влияет на работоспособность россиян

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики выяснили, как осень влияет на работоспособность россиян и чувствуют ли они осеннюю хандру. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Так, 67% респондентов рассказали, что не чувствуют влияния осени на свою работоспособность. А 18% опрошенных отметили, что с началом сентября их работоспособность улучшилась. 15% жителей РФ поделились, что они стали работать хуже.

Согласно результатам исследования, причиной снижения работоспособности 43% респондентов стала холодная и влажная погода. 40% участников опроса пожаловались, что стали хуже работать из-за сокращения светового дня.

В опросе приняли участие свыше 5 тысяч россиян.

Ранее врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, как избежать осенней депрессии на своем рабочем месте в офисе.

Как объяснила специалист, осенью эмоциональный тонус человека уменьшается из-за ограниченного количества солнечного света, частых дождей и короткого светового дня. Все это влечет понижение выработки витамина D, раздражительность, сонливость и хандру. Шокур посоветовала имитировать солнечный свет в помещении при помощи повышенной яркости искусственных источников.

"Доктор 24": "продукты от депрессии"

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