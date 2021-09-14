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Общество

09:57

Россияне пожаловались на опасные последствия перенесенного COVID-19

общество медицина

Фото: depositphotos/sjenner13

Россияне назвали опасные последствия перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Около половины участников опроса (46%) сообщили, что у них уменьшилась продуктивность в течение рабочего дня. Однако 24% опрошенных не заметили какого-либо негативного влияния коронавирусной инфекции на состояние.

При этом достаточно большое количество россиян, переболевших коронавирусом, чувствовали слабость и усталость. Также у многих из них появились проблемы с обонянием, памятью и восприятием вкуса. Кроме того, часть опрошенных пожаловались на нарушение сна, одышку, головные боли, тревогу, перепады настроения и депрессию.

Примерно 20% участников исследования восстанавливались после коронавирусной инфекции в течение 1–2 месяцев.

Ранее специалисты выяснили, что у перенесших COVID-19 на 35% чаще, чем у других пациентов, встречались долгосрочные повреждения почек или снижение их функции. По словам доктора Зияда Аль-Али, более чем у 4 700 выживших после COVID-19 потеря функции почек составила 30% в течение года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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