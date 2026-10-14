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14 октября, 14:18

Политика

Средства ПВО России сбили 1 425 украинских БПЛА за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 1 425 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, ранее сообщалось, что над Воронежской областью за ночь сбили 32 вражеских беспилотника. В результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, над Калужской областью силы ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. В Ростовской области зафиксировали и подавили более 160 БПЛА.

Сергей Собянин также сообщал об уничтожении 180 беспилотников на подлете к Москве. Такое количество дронов летело на столицу с вечера 13 октября.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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