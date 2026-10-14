14 октября, 06:59Происшествия
Над Ростовской областью уничтожили более 160 беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили и подавили более 160 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атака затронула город Каменск-Шахтинский, а также восемь районов региона.
"Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться", – написал глава региона в мессенджере MAX.
Также ночью 14 октября противник пытался атаковать Москву. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбили 146 БПЛА.