Над Ростовской областью уничтожили более 160 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили и подавили более 160 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атака затронула город Каменск-Шахтинский, а также восемь районов региона.

"Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться", – написал глава региона в мессенджере MAX.

Также ночью 14 октября противник пытался атаковать Москву. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбили 146 БПЛА.