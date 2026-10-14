Над Воронежской областью за ночь сбили 32 беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата над Воронежской областью вечером 13 октября и в ночь на 14 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

По словам главы области, беспилотники обнаружили и уничтожили в двух городских округах и девяти районах. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Беспилотники минувшей ночью атаковали и другие российские регионы. Над Калужской областью силы ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили и подавили более 160 БПЛА.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил об уничтожении 180 беспилотников на подлете к городу с вечера 13 октября.

