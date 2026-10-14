ПВО уничтожила 20 беспилотников над Калужской областью

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал он в мессенджере MAX.

Минувшей ночью массированной атаке беспилотников подверглась и Ростовская область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, над регионом уничтожили и подавили более 160 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил об уничтожении 180 беспилотников на подлете к городу с вечера 13 октября.