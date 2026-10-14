Собянин: 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Фото: mil.ru

Силы противовоздушной обороны уничтожили 180 вражеских беспилотников на подлете к Москве с вечера 13 октября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Всего в сторону Московского региона с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября летели 493 беспилотника.

На фоне очередной атаки воздушное пространство над Москвой было временно закрыто. Под ограничения Росавиации подпали сразу все четыре главных аэропорта: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за этого больше 30 рейсов, направлявшихся в столицу, были перенаправлены на запасные аэродромы.

На данный момент ограничительные меры сняты со всех аэропортов московского авиаузла. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.