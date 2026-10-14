14 октября, 13:58Политика
Медведев заявил, что Зеленский "слепнет и паникует" без разведданных США
Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский испытывает панику из-за отсутствия американских разведданных. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.
По его словам, без данных от США украинский лидер "слепнет, мечется и паникует". Политик связал сложившуюся ситуацию с поведением Зеленского по отношению к спонсорам.
"Когда хамишь спонсорам, они злятся", – отметил Медведев.
Он также сравнил президента США Дональда Трампа с бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем, подчеркнув, что Трамп "не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые".
Ранее сообщалось, что администрация Трампа угрожала прекратить поставки вооружений Украине и передачу разведывательных данных. Позднее Зеленский подтвердил, что Киев не получил от партнеров разведданных. Однако Трамп опроверг информацию о приостановке.
Вместе с тем компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. На Украине заявили, что из-за этого сорвался ряд операций.