В Минздраве заявили, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сперма переболевших коронавирусом мужчин имеет генетические аномалии, негативно влияющие на репродуктивную функцию, сообщила в эфире "Радио России" главный гинеколог Минздрава академик Лейла Адамян.
"Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность", – заявила она.
По словам Адамян, избежать подобных последствий коронавируса помогает вакцинация.
"Что касается вакцинированных парней – мы взяли тех, у кого не было никаких проблем со здоровьем – исследования показали, что вакцинация не вызывает никаких изменений как в общем статусе этих мужчин, так и при секвенировании РНК", – рассказала специалист.
Ранее немецкие ученые заявили, что коронавирус повышает риск развития бесплодия. Более ранние исследования показали, что COVID-19 может проникать в яички, влияя на выработку гормонов и развитие сперматозоидов. В связи с этим можно предположить, что инфекция способна повлиять на репродуктивные функции мужчин.
У переболевших коронавирусом чаще наблюдалась гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снизилась в пять раз, подвижность уменьшилась вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречались в четыре раза чаще.
Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин
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