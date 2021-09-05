В Минздраве заявили, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин

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Сперма переболевших коронавирусом мужчин имеет генетические аномалии, негативно влияющие на репродуктивную функцию, сообщила в эфире "Радио России" главный гинеколог Минздрава академик Лейла Адамян.

"Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность", – заявила она.

По словам Адамян, избежать подобных последствий коронавируса помогает вакцинация.

"Что касается вакцинированных парней – мы взяли тех, у кого не было никаких проблем со здоровьем – исследования показали, что вакцинация не вызывает никаких изменений как в общем статусе этих мужчин, так и при секвенировании РНК", – рассказала специалист.

Ранее немецкие ученые заявили, что коронавирус повышает риск развития бесплодия. Более ранние исследования показали, что COVID-19 может проникать в яички, влияя на выработку гормонов и развитие сперматозоидов. В связи с этим можно предположить, что инфекция способна повлиять на репродуктивные функции мужчин.

У переболевших коронавирусом чаще наблюдалась гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снизилась в пять раз, подвижность уменьшилась вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречались в четыре раза чаще.