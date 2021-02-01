Ученые предупредили об опасности коронавируса для репродуктивной функции мужчин

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Немецкие ученые утверждают, что коронавирус повышает риск развития бесплодия, сообщает "Газета.ру".
Более ранние исследования показали, что COVID-19 может проникать в яички, влияя на выработку гормонов и развитие сперматозоидов. В связи с этим можно предположить, что инфекция способна повлиять на репродуктивные функции мужчин.
В течение двух месяцев ученые из Гисенского университета наблюдали за 84 мужчинами с подтвержденным коронавирусом и за контрольной группой из 105 здоровых мужчин. Все мужчины были фертильны, однако у тех, кто перенес инфекцию, биомаркеры воспаления и оксидативного стресса были значительно выше, чем в контрольной группе.
У переболевших коронавирусом чаще наблюдалась гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снизилась в пять раз, подвижность уменьшилась вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречались в четыре раза чаще.
Как именно вирус поражает яички, пока неясно. Причиной этого специалисты предположительно называют температуру, которая является одним из основных симптомов заболевания. При этом ученые пока не могут сказать, как долго сохраняется отрицательный эффект и можно ли избавиться от него полностью.
"Воздействие на сперматозоиды приводит к более низкому качеству спермы и снижению шансов зачатия. Хотя со временем состояние пациентов улучшалось, отклонения все равно сохранялись и были значительными. Кроме того, их выраженность зависела от тяжести заболевания", – говорят ученые.
Впрочем, другие исследователи считают, что серьезных поводов для беспокойства нет, поскольку такая проблема наблюдается и при других болезнях, а восстановление обычно занимает не менее трех месяцев.
Ранее переболевшим коронавирусной инфекцией женщинам посоветовали планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления. Такие рекомендации выдали в министерстве здравоохранения РФ.
Отмечается, что специалистам пока неизвестно, какие последствия для репродуктивного здоровья женщин может нести коронавирус.
В Минздраве также сообщили, что беременные женщины чаще болеют COVID-19. Кроме того, риск заражения коронавирусом увеличивается, если беременная работает в здравоохранении или других общественных профессиях.
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