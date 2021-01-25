В Минздраве сообщили, что беременные чаще болеют COVID-19

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Беременные женщины болеют коронавирусной инфекцией чаще, чем другие представители популяции. Об этом говорится в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

"В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции", – следует из рекомендаций Минздрава.

Специалисты ведомства отметили, что у беременных клинические характеристики COVID-19 по большей части совпадают с течением болезни у всех остальных. При этом у беременных женщин коронавирус часто протекает бессимптомно.

"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25–29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности", – заявили в Минздраве.

Риск заражения COVID-19 увеличивается, если беременная женщина работает в здравоохранении или других общественных профессиях, добавили в Минздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах после каникул. В ведомстве назвали эпидобстановку стабильной.

За последние сутки в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса. В 10,9% случаев клинические проявления инфекции отсутствовали.