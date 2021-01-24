Голикова оценила возможность появления "ковидных паспортов"

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый "ковидный паспорт" невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"Да, мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка", – рассказала Голикова.

Она подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ, которая разрабатывает международные правила в соответствующей части.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения "антиковидных паспортов", указав, что такая мера из области антиутопии. Она подчеркнула, что во введении таких документов нет никакой необходимости.

До этого член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров также не поддержал идею по введению "ковидных паспортов" для тех, кто получил прививку от коронавируса. Он отметил, что каждый организм может по-разному реагировать на вакцину. В связи с этим, по словам Петрова, введение подобного документа является "абсурдом с точки зрения медицины".

