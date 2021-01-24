Голикова оценила возможность появления "ковидных паспортов"

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый "ковидный паспорт" невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка", – рассказала Голикова.
Она подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ, которая разрабатывает международные правила в соответствующей части.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения "антиковидных паспортов", указав, что такая мера из области антиутопии. Она подчеркнула, что во введении таких документов нет никакой необходимости.
До этого член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров также не поддержал идею по введению "ковидных паспортов" для тех, кто получил прививку от коронавируса. Он отметил, что каждый организм может по-разному реагировать на вакцину. В связи с этим, по словам Петрова, введение подобного документа является "абсурдом с точки зрения медицины".
Матвиенко заявила, что COVID-паспорта не будут вводиться в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: