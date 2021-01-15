Эксперт ВОЗ назвал условие для введения "иммунных паспортов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что решение по "иммунным паспортам" может измениться с развитием ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе брифинга ВОЗ.
Райан подчеркнул, что в настоящий момент не хватает критических доказательств по поводу того, могут ли вакцинированные быть переносчиками инфекции и заболеть. Кроме того, по словам эксперта, далеко не все имеют доступ к прививкам от COVID-19.
Райан отметил, что в связи с этим пока нет необходимости во введении дополнительных барьеров для передвижения людей в настоящий момент. Он подчеркнул, что для этого нужно, чтобы появилось больше данных и больше вакцин.
"Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести "иммунные паспорта". – Прим. ред.)", – приводит его слова РИА Новости.
До этого против введения иммунных паспортов выступила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд. Она заявила, что организация выступает за мониторинг данных по передаче инфекции как внутри стран, так и за рубежом.
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