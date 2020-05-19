В Роспотребнадзоре оценили идею введения паспорта иммунитета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов назвал бессмысленной идею о введении в России иммунных паспортов. Об этом сообщает "Российская газета".
"Что касается инициативы о выдаче иммунных паспортов, то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея", – заявил Горелов.
Он пояснил, что у человека может быть большое количество антител, однако нейтрализовать вирусы они не смогут. По его словам, наличие таких антител не исключает повторного заражения вирусом.
"Серологическое тестирование (тестирование на антитела. – Прим. ред.) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований", – добавил Горелов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила скепсис по поводу выдачи иммунных паспортов. В организации сомневаются, что наличие антител, способных к сопротивлению коронавирусу, свидетельствует о выработанном иммунитете. В ВОЗ заявили, что формирование устойчивости организма к COVID-19 происходит в течение одной-двух недель.
К тому же в ВОЗ полагают, что выдача иммунных паспортов после проверки тестом на выявление антител позволит людям легкомысленно относиться к режиму самоизоляции. В организации подчеркнули, что введение подобных паспортов может спровоцировать новую волну распространения коронавируса.
В апреле сообщалось, что власти стран думают над идеей ввести биологические удостоверения личности. Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к COVID-19. Выдавать такой документ предлагают тем, кто уже переболел вирусом, имеет природный иммунитет или вакцинирован.
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