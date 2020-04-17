В Госдуме не поддержали идею введения иммунных паспортов для туристов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев заявил Москве 24 о неэффективности иммунных паспортов для туристов. По его мнению, человек может заразиться уже после получения соответствующей справки.

Депутат считает, что технически это возможно, но возникает вопрос: когда и где выдана справка о том, что человек не является переносчиком коронавируса.

"Человек три дня назад где-то подхватил вирус. Что эта справка ему дает? Допустим, к вам сегодня прилетел гость из Ухани или еще откуда-то, привез справку о том, что он неделю назад был здоров. Это вас успокоит?" – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что власти стран думают над идеей ввести биологические удостоверения личности. Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Выдавать такой документ смогут тем, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.

На подобный шаг уже решился Китай – людям требуется предъявить справку об отсутствии вируса при заселении в отели Пекина.