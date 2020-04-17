Туристов могут обязать получать иммунные паспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие страны думают над идеей ввести биологические удостоверения личности, сообщает газета "Известия". По данным издания, даже после окончания вспышки COVID-2019 и открытия границ страны не разрешат въезд всем без исключения.

Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Выдавать такой документ смогут тем, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.

На подобный шаг уже решился Китай – людям требуется предъявить справку об отсутствии вируса при заселении в отели Пекина.

В Германии ученые предлагают проводить тест на антитела к коронавирусу и выдавать справку тем, у кого есть иммунитет. В случае отсутствия такого документа, альтернативой может стать принудительная изоляция после прибытия.

Многие же эксперты считают такую инициативу нецелесообразной, поскольку люди без коронавируса могут заразиться им и после приобретения справки. Кроме того, пока неясно, сколько времени держится иммунитет и насколько он устойчив к новым мутациям COVID-2019.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.

Ранее стало известно, что в числе новых заболевших COVID-19 все меньше вернувшихся из-за границы. Кроме того, сообщалось, что в Москве все случаи ОРВИ начнут расценивать как подозрение на коронавирус. При ухудшении состояния пациенту будут в оперативном порядке менять лечение.