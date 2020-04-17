Туристов могут обязать получать иммунные паспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Многие страны думают над идеей ввести биологические удостоверения личности, сообщает газета "Известия". По данным издания, даже после окончания вспышки COVID-2019 и открытия границ страны не разрешат въезд всем без исключения.
Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Выдавать такой документ смогут тем, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.
На подобный шаг уже решился Китай – людям требуется предъявить справку об отсутствии вируса при заселении в отели Пекина.
В Германии ученые предлагают проводить тест на антитела к коронавирусу и выдавать справку тем, у кого есть иммунитет. В случае отсутствия такого документа, альтернативой может стать принудительная изоляция после прибытия.
Многие же эксперты считают такую инициативу нецелесообразной, поскольку люди без коронавируса могут заразиться им и после приобретения справки. Кроме того, пока неясно, сколько времени держится иммунитет и насколько он устойчив к новым мутациям COVID-2019.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.
Ранее стало известно, что в числе новых заболевших COVID-19 все меньше вернувшихся из-за границы. Кроме того, сообщалось, что в Москве все случаи ОРВИ начнут расценивать как подозрение на коронавирус. При ухудшении состояния пациенту будут в оперативном порядке менять лечение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: