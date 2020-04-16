В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве случаи острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) будут расценивать как подозрение на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию", – сказала Ракова.

Она также подчеркнула, что за состоянием пациентов с ОРВИ и другими заболеваниями верхних дыхательных путей будут в ежедневном режиме следить медики. Ракова подчеркнула, что в случае ухудшения состояния пациенту будут в оперативном порядке менять лечение.

Она пояснила, что всем пациентам с ОРВИ в обязательном порядке будет выдаваться постановление об обязательном нахождении на самоизоляции в течение 14 дней. Аналогичный документ будет выдаваться и проживающим с пациентом гражданам.

При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких (КТ), анализов крови и ЭКГ. За прошедшие три дня в центрах провели семь тысяч КТ-исследований, и в 30% случаев были выявлены признаки вирусной пневмонии. Более трех тысяч человек получили противовирусные лекарства и отправлены на домашнее лечение.

"Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с одной стороны, с другой стороны – не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей", – отметила вице-мэр.

Она добавила, что при соблюдении нового алгоритма лечения появится возможность минимизировать контакты потенциально заболевших вирусом людей, вовремя выявить заболевание и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Ракова еще раз призвала всех с признаками ОРВИ не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.

В начале недели с предложением о рассматривании случаев ОРВИ как подозрение на COVID-19 выступили в Минздраве РФ. Специалисты также привели отличия коронавируса от других заболеваний. По их словам, инкубационный период при ОРВИ в большинстве случаев не превышает трех дней, а у коронавируса он составляет в среднем от 1 до 14 дней.

При этом в ведомстве отметили, что при гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание у людей встречаются крайне редко, нежели у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.

