Минздрав рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минздраве РФ посоветовали врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сотрудники министерства отметили, что на фоне распространения коронавируса наблюдается спад заболеваемости сезонных ОРВИ, в связи с чем "любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19".

"Методрекомендации адресованы медицинским работникам поликлинической службы и призваны обеспечить их необходимой информацией для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус", – говорится в сообщении.

Специалисты также привели отличия коронавируса от других заболеваний. По их словам, инкубационный период при ОРВИ в большинстве случаев не превышает трех дней, а у коронавируса он составляет в среднем от 1 до 14 дней.

При этом в ведомстве отметили, что при гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание у людей встречаются крайне редко, нежели у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что есть разные варианты развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Он отметил, что в его понимании есть сценарии, когда пик может сместиться на лето или же произойти в ближайшее время. Мурашко пояснил, что все будет зависеть от эффективности мер по борьбе с пандемией.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

