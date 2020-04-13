Дан новый прогноз о пике коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Академик РАН спрогнозировал, когда Россия достигнет пика распространения коронавирусной инфекции. По мнению доктора биологических наук, заведующего лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Михаила Кирпичникова, пик COVID-19 в нашей стране придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.

"А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать", – приводит "Парламентская газета" слова специалиста.

Кирпичников также заявил, что мягко действовать в ситуации с коронавирусом нельзя. Жесткий метод борьбы с инфекцией в Китае доказывает, что такой расклад является наиболее действенным и оптимальным.

Кроме того, академик указал на важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом подчеркнули, что больше половины новых пациентов младше 45 лет.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.