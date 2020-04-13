Больше половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Больше половины новых пациентов младше 45 лет.

В частности, возраст 45,5% заболевших – от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 80 лет, 5% – старше 80 лет и еще 5,5% – дети.

Всего в Москве зафиксировано 11 513 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

По данным на 13 апреля, под медицинским наблюдением из-за подозрений COVID-19 в стране остается 141 тысяча человек. В РФ уже проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус.

В целях профилактики распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.



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