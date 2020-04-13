Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

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Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что при отмене режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.

В беседе с ИА "НСН" профессор отметил, что "снятие эпидемии может не быть резким и полным". По его словам, нужно будет проводить диагностику людей.

Кроме того, возможно, понадобится "проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий".

Специалист также объяснил, что при выборе 30 апреля для введения нерабочих дней учитывались два цикла по 14 дней.

"14 дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса. Средний период – около пяти-шести дней", – сказал эксперт.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что эффективность ограничительных мер можно будет оценить к 30 апреля.

Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.