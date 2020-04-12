В РФ подтверждено новых 2 186 случаев коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Москве – 1306. На Московскую область приходится 278, на Санкт-Петербург – 69.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1 291 человек. Из них за последние сутки – 246, в том числе 188 в Москве, 6 – в Московской области.

Умерло 130 пациентов, за последние сутки – 24. В Москве скончались 12 человек, в Подмосковье – четыре. В Чеченской республике от коронавирусной инфекции умерли два пациента. Еще по одному – в Костромской и Смоленской областях, а также в Башкортостане и Ингушетии.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

