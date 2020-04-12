Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве выздоровели еще 188 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек", – сообщила Ракова.

Она добавила, что пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили от медиков соответствующие рекомендации. Всего к настоящему моменту выздоровели 687 человек.

Ракова подчеркнула, что в больницах города созданы все условия для качественной диагностики и лечения коронавируса. По ее словам, за состоянием пациентов наблюдают инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

По последним данным на 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Только за субботу было зарегистрировано 1 667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России.

