Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста", – написал мэр.

Домашний режим самоизоляции

Квартиру разрешается покидать только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.

"А в ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", – написал мэр.

В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом мэра не предусмотрено.

"Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", – подчеркнули в штабе.

Соблюдение дистанции

Также горожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и других общественных местах.

Мэр отметил, что магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку.

Собянин подчеркнул, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Мэр подчеркнул, что контроль будет ужесточаться по мере необходимости.

Бесплатные лекарства

Москвичи, у которых легкая форма течения коронавируса, получат антивирусные препараты бесплатно. Лекарства доставит на дом скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

"Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Проездные билеты

Мэр сообщил, что метрополитен и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов, таким образом поездки на картах "Тройка" не сгорят. Уточняется, что билеты, записанные на "Тройку" на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ будут продлены на те дни, которые сделали выходными. Продление будет доступно только тем горожанам, которые ни разу не проедут ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля.

Для записи дополнительных дней надо, начиная с 6 апреля, обратиться в кассу метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), на информационную стойку метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), а также в киоски Мосгортранс (для билетов ТАТ), уточнили в департаменте транспорта.

Денежная компенсация для безработных

"В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 тысяч 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", – написал мэр.

26 марта сообщалось, что правительство РФ предложило внести новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся несоблюдения режима карантина. Так, за нарушение самоизоляции планируют карать штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц. Такие взыскания установят для тех, чье нарушение карантинного режима повлекло за собой не только заражение, но и смерть гражданина. Должностные лица за подобное правонарушение должны будут заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.