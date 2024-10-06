Синоптик Тишковец: до 20 миллиметров осадков выпадет в Москве в ночь на 7 октября

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До 20 миллиметров осадков ожидается в столице в ночь на понедельник, 7 октября. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра – вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко – по статистике 1 раз в 3–4 года, температура воздуха – от 8 до 11 градусов", – передает РИА Новости его слова.

При этом днем столбики термометров поднимутся до 15–18 градусов. Интенсивность выпадения осадков уменьшится. Всего за сутки прогнозируется до 29 миллиметров – 41% месячной нормы.

Понедельник станет самым ненастным днем грядущей недели, предупредила ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Октябрь в столице в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы. В целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков также должно быть нормальным – от 65 до 75 миллиметров.

