Дождливая и прохладная погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождливо и прохладно будет в столице в ближайшие дни. О погоде сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Дни станут прохладными, ночи – холодными. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. В субботу, 5 октября, термометры покажут 13–15 градусов днем, от 7 до 9 градусов – ночью", – говорится в публикации.

В воскресенье, 6 октября, столбики термометров поднимутся до 12–14 градусов. В ночное время температура опустится до 3–5 градусов. Облачная погода с небольшими дождями сохранится.

Чуть теплее станет в понедельник, 7 октября. В этот день воздух прогреется до 14–16 градусов. От 6 до 8 градусов прогнозируется ночью, может быть кратковременный дождь.

Похолодание вновь вернется в Москву во вторник, 8 октября. Дневная температура будет колебаться от 9 до 14 градусов, ночью – от 3 до 8 градусов. Аналогичная погода с дождями ожидается и в среду, 9 октября.

Октябрь в столице в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы, отметил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков также должно быть нормальным – от 65 до 75 миллиметров.

