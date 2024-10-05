Синоптик Позднякова: около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 15% месячной нормы осадков выпало в пятницу, 4 октября, в Москве, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Атмосферные фронты циклона днем 4 октября изрядно полили столичную землю дождем. В Москве в среднем выпало 10,6 миллиметра осадков, что ставило 15% от месячной нормы", – рассказала эксперт.

Так, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 11 миллиметров осадков, а на Балчуге и в МГУ – 12 миллиметров. При этом самый высокий уровень дождевой воды был зарегистрирован в Бутово. Он составил 16 миллиметров.

Между тем уже треть территории России покрылась снегом, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. К этой части страны относятся Якутия, Чукотка, Магаданская область, а также северные части Хабаровского и Красноярского краев. На следующей неделе этот список дополнится Архангельской областью и ЯНАО, отметил эксперт.