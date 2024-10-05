Москвичам рассказали о погоде 5 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 5 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 13 до 15 градусов, по области – от 10 до 25 градусов. В Подмосковье местами пройдет небольшой дождь.

Скорость северного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

После 10 октября в город придет похолодание. Во второй декаде месяца температура воздуха опустится до 8 градусов. Кроме того, не исключены заморозки в ночные часы.