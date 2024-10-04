Синоптик Вильфанд: теплая погода будет в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Олег Сосницкий

Теплая, но дождливая погода ожидается в столице в выходные и на следующей неделе. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве будут меняться погодные условия, но тем не менее в основном, по отношению к норме будет теплая погода", – отметил синоптик.

В пятницу, 4 октября, в Москве будут дожди. В течение дня выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, к вечеру интенсивность дождей ослабнет. На следующий день в столичном регионе будет облачно с прояснениями. В Москве осадков не ожидается, однако в отдельных подмосковных районах может пройти небольшой дождь. Ночная температура – от 8 до 10 градусов, днем – около 13–15 градусов, что выше нормы для начала октября, сказал Вильфанд.

В ночь на 6 октября дождей не будет, ночная температура в Москве понизится до 3–5 градусов, по области – до 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов. Во второй половине дня прогнозируется усиление осадков, которые будут идти и ночью 7 октября. В течение дня дожди будут снова ослабевать.

За счет того, что воздух поступает с юго-востока и юга, ожидается очень высокая температура, уточнил синоптик. Ночью 7 октября ожидается 8–10 градусов, днем – 17–19 градусов.

Во вторник, 8 октября, снова прогнозируются небольшие осадки. Температура ночью достигнет 7–12 градусов, а днем – 11–16 градусов. Самым прохладным станет 9 октября: ночью в столице будет около 5 градусов, по области – от 3 до 8 градусов. Днем воздух прогреется до 10–11 градусов.

В четверг, 10 октября, в Московском регионе будет около 11–16 градусов, а с "пятницы по воскресенье на следующей неделе опять повышение температуры до 14–19 градусов".

"Во второй половине недели на 6–7 градусов температура прогнозируется выше многолетних значений. Такая погода характерна для второй половины сентября. Она на полмесяца, даже на три недели отстает от климата", – заключил Вильфанд.

Ранее столичных автомобилистов призвали пересесть на метро для поездок по городу из-за дождя и порывов ветра, которые могут достигнуть 10 метров в секунду. Водителям рекомендовали проверить перед поездкой состояние дворников, а также не отвлекаться на телефон, снизить скорость и соблюдать дистанцию.

Помимо этого, Дептранс Москвы посоветовал не парковать машины около деревьев и шатких конструкций.