Синоптик Леус: магнитные бури продлятся на Земле минимум 3 суток

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Магнитные бури, временами сильные, будут продолжаться на Земле по меньшей мере трое суток. По прогнозам, они закончатся только в понедельник, 7 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Последнее обновление прогностических данных передвинуло начало магнитных бурь на середину сегодняшнего дня. При этом по-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 – сильных магнитных бурь", – отметил он в своем телеграм-канале.

При этом в ночь с 3 на 4 октября магнитосфера Земли оставалась в спокойном состоянии вопреки прогнозам, обратил внимание синоптик.

Ранее сообщалось, что магнитная буря должна была начаться вечером 3 октября и продлиться до 21:00 субботы, 5 октября. При этом синоптики предполагали, что ее интенсивность будет возрастать с течением времени, а возвращение магнитосферы планеты в спокойное состояние прогнозировалось на начало следующей недели.