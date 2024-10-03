Психолог Гуревич заявила, что к магнитным бурям нужно относиться проще

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Многие люди следят за прогнозами магнитных бурь, как за погодой, и сами себя "подогревают" в ожидании, что им будет плохо, тем самым занимаясь негативным самовнушением. Таким мнением поделилась психолог Юлия Гуревич в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Гуревич отметила, что сила негативного самовнушения велика, поэтому следить за вспышками на Солнце – "деструктивный подход". По словам психолога, необходимо относиться к магнитным бурям проще. Единственным исключением являются пациенты с хроническими болезнями, у которых во время бурь повышается давление или же возникают другие проблемы со здоровьем. Таким людям нужно проконсультироваться с врачом и научиться нивелировать эти явления.

"Если же буря происходит исключительно в сфере психики, это неопасно. В конце концов, можно принять таблетку от головной боли. Вообще строчку "у природы нет плохой погоды" нужно воспринимать реально. Независимо от времени года, магнитных бурь, промозглой погоды мы можем ощущать себя счастливыми", – подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что часто люди приписывают магнитным бурям собственные неудачи.

"И вот в этом ничего плохого нет, это нормальная и даже естественная защитная реакция, возникающая в ответ на какие-то не самые лучшие события. Она помогает нам их легче пережить", – добавила Гуревич.

Главное, чтобы человек не готовил себя к неудаче еще до начала магнитных бурь, подчеркнула психолог.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с NEWS.ru рекомендовала после любой мощной вспышки на Солнце откладывать свои важные дела. По ее словам, метеозависимому человеку стоит провести такой день в необременительном режиме. Однако это не значит, что весь день нужно бездействовать.

"Будет ошибкой лечь на диван и лежать, не вставая. Обязательно нужно выйти на улицу, хотя бы постоять у подъезда или прогуляться. Следует избегать повышенных нагрузок, в том числе в питании: не есть слишком тяжелую, трудноперевариваемую пищу, ограничиться легкими диетическими блюдами", – заключила Чернышова.

Вечером 3 октября на Земле начнется магнитная буря, которая продлится до конца следующего дня. Сперва магнитная буря будет слабой – класса G1. Затем интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать, и после 06:00 4 октября магнитная буря достигнет класса G3.