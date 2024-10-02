Вторая по мощности вспышка в текущем цикле произошла на Солнце

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Минувшей ночью на Солнце зафиксировали вторую по мощности вспышку в текущем цикле. Соответствующая информация появилась на официальном портале Института прикладной геофизики.

"2 октября в 01:20 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3842 (S16E16) зарегистрирована вспышка X7.1 продолжительностью 31 минута", – уточняется в публикации.

Выброс энергии произошел по центру диска – в месте с максимальным влиянием на Землю. Воздействие может сказаться на планете в ночь на 5 октября.

Текущий солнечный цикл стартовал в декабре 2019 года. Единственная вспышка, которая оказалась мощнее, произошла в этом году 14 мая – Х8.7.

В середине сентября на Земле наблюдался оранжево-фиолетовый рассвет, который мог быть вызван изменениями в атмосфере планеты из-за магнитной бури. Солнечная активность и связанные с ней явления могут влиять на свойства верхней атмосферы, приводить к ее расширению и изменению ионного и атомарного состава, что в некоторых случаях влияет на цвет неба на рассвете.

