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26 августа, 19:48

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Московский планетарий: суперлуние ожидается 18 сентября и 17 октября

Ученые рассказали, когда ожидать суперлуния в 2024 году

Фото: 123RF/underworld

Самое крупное суперлуние в 2024 году ожидается 17 октября. В этот день во время полной фазы Луна будет на минимальном расстоянии от Земли, сообщается на сайте Московского планетария.

По данным ученых, 17 октября в 03:47 по московскому времени Луна окажется в 357 172 километрах от Земли в перигее своей орбиты. Фаза полнолуния настанет в 14:28.

Также 18 сентября на небе можно наблюдать второе крупное полнолуние 2024 года. В этот день расстояние от Луны до Земли будет больше, чем в октябре.

Между тем утром 28 августа можно будет увидеть парад из шести планет и Луны. На небе по одну сторону от Солнца окажутся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться в секторе около 160 градусов.

Следующий масштабный парад планет ожидается 28 февраля следующего года. На вечернем небе можно будет увидеть Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс.

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