Парад из шести планет пройдет утром 28 августа

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Парад из шести планет и Луны можно будет наблюдать на небе утром 28 августа, сообщается на сайте Московского планетария.

На небосводе Земли по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться в секторе около 160 градусов.

Первыми после 21:00 взойдут Сатурн и Нептун, после полуночи из-за горизонта появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна. При ясной погоде планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Отыскать Меркурий будет сложно, но возможно. Его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Для того чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль.

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними Юпитер и Марс.

19 августа жители поселка Лебяжье запечатлели на видео звездопад Персеиды. Тогда можно было увидеть, как ночное небо переливается ярко-зелеными и фиолетовыми огнями. На фоне необычного сияния время от времени падали звезды.

В ночь на 12 августа же москвичи могли увидеть до 120 падающих звезд в час. Специалисты из Московского планетария отмечали, что метеорный поток из созвездия Персей идет на протяжении всего последнего месяца лета. При этом обычно персеиды наиболее активны в течение трех-четырех дней, близких к пику звездопада.

В свою очередь, директор планетария Фаина Рублева уточняла, что россияне смогут наблюдать одиночные метеоры вплоть до конца августа. По ее словам, смотреть на звездопад лучше всего во второй половине ночи и под утро. Единственное, что может помешать, – облачная погода.

