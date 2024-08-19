Звездопад Персеиды запечатлен в Ленобласти

Жители поселка Лебяжье запечатлели на видео звездопад Персеиды. Эти кадры в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На кадрах можно увидеть, как ночное небо переливается ярко-зелеными и фиолетовыми огнями. На фоне необычного сияния передвигаются и время от времени падают звезды.

Глава региона обратил внимание, что этот звездопад подойдет к концу уже на текущей неделе. Увидеть последние падающие звезды можно будет 24 августа.

Пик звездопада пришелся на ночь 12 августа. В то время москвичи могли увидеть до 120 падающих звезд в час. Специалисты из Московского планетария отмечали, что метеорный поток из созвездия Персей идет на протяжении всего последнего месяца лета. При этом обычно персеиды наиболее активны в течение трех-четырех дней, близких к пику звездопада.

В свою очередь, директор планетария Фаина Рублева уточняла, что россияне смогут наблюдать одиночные метеоры вплоть до конца августа. По ее словам, смотреть на звездопад лучше всего во второй половине ночи и под утро. Единственное, что может помешать, – облачная погода.